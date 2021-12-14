Naftali Bennett, BAE ziyareti sonrası karantinaya girdi

Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan ile görüşen Başbakan Bennett'in heyetinde pozitif vaka çıktı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitmişti.

Ülkesinin tarihinde ilk kez Başbakan sıfatıyla BAE'ye resmi ziyarette bulunan Bennett, dün Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelmişti.

HEYETTEKİ BİR KİŞİDE KORONA TESPİT EDİLDİ

Bennett, kendisine eşlik eden heyetteki bir kişide koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle karantinaya girdi.

Başbakan'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bennett'le birlikte BAE'den dönen heyette bir kişinin enfekte olduğu ifade edildi.

BENNETT DAHİL HEYETTEKİLER KARANTİNADA

"Sağlık Bakanlığı'nın prosedürlerine göre Bennett de dahil olmak üzere heyetin tamamının karantinaya girdiği" kaydedilen açıklamada, söz konusu kişilerin yarın tekrar PCR testi verecekleri aktarıldı.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray’da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.