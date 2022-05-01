Nancy Pelosi Kiev'de Zelensky'i ziyaret etti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, başkent Kiev'de ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi kabul etti.

Ukrayna-Rusya savaşı 2 aydan fazla bir süredir devam ediyor.

ABD başta olmak üzere Batı ülkeleri Ukrayna'ya maddi ve silah yardımlarını sürdürüyor.

Bunun dışında siyasi olarak da Ukrayna'nın yanında durduklarını dık sık dile getiren ülke liderleri ve devlet görevlileri Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'i başkent Kiev'de ziyaret ediyor.

Pelosi, Zelesky'i ziyaret etti

Bu kapsamda Zelensky'nin son ziyaretçisi ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi oldu.

Pelosi'yi kapıda karşılayan Zelensky ABD'li tecrübeli ziyaretçi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İkili masına samimi görüntüler verdi.