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    Narendra Modi, Papa Francis'i Hindistan'a davet etti

    Roma'da Papa ile bir araya gelen Modi, Hindistan davetini Katoliklerin ruhani liderine iletti. Modi, "Çok sıcak bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.
    • AA
    • 31.10.2021 - 14:33
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    Narendra Modi, Papa Francis'i Hindistan'a davet etti

    Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı.

    Modi, burada Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis ile görüştü.

    MODİ VE PAPA'DAN GÖRÜŞME

    Hint lider, görüşme sırasında Francis’e ülkesine ziyarette bulunması için davet iletti.

    "ÇOK SICAK BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

    Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Papa Francis ile çok sıcak bir görüşme gerçekleştirdik. Çeşitli konuları tartışma fırsatım oldu ve onu Hindistan'a davet ettim." ifadesini kullandı.

    Hindistan, en son 1999’da Papa II. John Paul’ün ziyaretine ev sahipliği yapmıştı.

    Narendra Modi, Papa Francis i Hindistan a davet etti #1

    Narendra Modi, Papa Francis i Hindistan a davet etti #2

    Narendra Modi, Papa Francis i Hindistan a davet etti #3

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