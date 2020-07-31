NASA'dan Salda Gölü paylaşımı

NASA, Burdur'daki Salda Gölü ile Mars'taki Jezero Krateri arasında coğrafi benzerlikler olduğunu açıkladı.

Mars'ın keşfinde yeni bir döneme kapı açan NASA'nın yeni nesil uzay aracı Perseverance, potansiyel geçmiş yaşamın izlerini aramak için Florida'nın Cape Canaveral kentinden Mars'a gönderildi.

BİLİM ADAMLARI SELDA'YI İNCELEDİ

NASA'nın 2.4 milyar dolarlık uzay aracı, Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonundan yerel saatle 07.50'de kalkış yaptı. Aracın önümüzdeki Şubat ayında Mars'a ulaşması bekleniyor.

Milyarlarca liralık poreje için ise bilim insanlarının Selda Gölü'nde incelemeler yapıldığı ortaya çıktı.

SELDA İLE JEZERO KRATERİ'NİN BENZERLİĞİ

NASA Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla, Burdur'da bulunan Salda Gölü ile Mars'taki Jezero Krateri arasında coğrafi benzerlikler olduğuna dikkat çekti ve Perseverance aya gönderilmeden önce projede görev alan bazı NASA araştırmacılarının hazırlık için Salda Gölü'ne gelip, çalışmalar yaptığını açıkladı.

Jezero Krateri üzerinde milyarlarca yıl önce büyük bir nehir ve göl olduğu bilirtilirken Perseverance, üzerindeki çeşitli ekipmanlar sayesinde buranın jeolojik şartlarına ve toprak yapısına dair incelemelerde bulunacak.