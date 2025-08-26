Nasır Hastanesi'ne saldırının üst düzey askeri komutanın onayı ile gerçekleştiği öne sürüldü

İsrail ordusu, dün sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenledi.

Saldırılarda, 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinli hayatını kaybetti.

Soykırımcı İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

"SAVAŞÇILARIMIZIN GEREKTİĞİ GİBİ HAREKET ETTİĞİ AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR"

İsrail’de yayın yapan Kanal 14 televizyonunun haberinde, "Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırının ayrıntılarını incelediğimizde, savaşçılarımızın gerektiği gibi hareket ettiği açıkça görülüyor." denildi.

"SALDIRIYA KATILAN GÜÇLER, İSRAİL'İN YÜKSEK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANDI"

Haberde, "Söz konusu saldırıya katılan güçler, saldırının (İsrail ordusunun) yüksek komutanlığı tarafından onaylandığını ve koordine edildiğini ve gerçekleştirilmeden önce bundan haberdar olduklarını açıkça belirtmişlerdir." ifadesine yer verildi.

SALDIRIYI MEŞRULAŞTIRMA ÇABASI

Aralarında 5 gazetecinin de bulunduğu 20 kişinin ölümüne neden olan saldırının meşrulaştırılmaya çalışıldığı haberde, Golani Keşif Birimi'nin son günlerde "hastane katlarından birine, saldırı hazırlığı yapıldığı düşünülen ve İsrail güçlerini izleyen gelişmiş bir kamera yerleştirildiğini" tespit ettiği ileri sürüldü.