NATO Askeri Komite Toplantısı, Brüksel’de başladı

Üye ülkelerin genelkurmay başkanları, ittifakın askeri faaliyetlerini ele almak için toplandı. Toplantıya Türkiye’yi temsil için Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler katıldı.

Brüksel'deki NATO karargahında üye ülkelerin genelkurmay başkanları, ittifakın askeri faaliyetlerini ele almak üzere toplandı.

Söz konusu NATO Askeri Komite Toplantısı'na Türkiye'yi temsilen Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler katılırken, NATO üyesi olmayan Ukrayna ve Gürcistan’ın genelkurmay başkanları da katıldı.

Toplantının açılış konuşması, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach tarafından yapıldı.

1 Haziran'da NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanlarının toplantı yapacağını, 14 Haziran'da ise NATO Zirvesi'nin düzenleneceğini hatırlatan Peach konuşmasında, birçok yerden tehditler bulunduğunu söyledi.

“RUSYA İLE YAPICI İLİŞKİ ARZUMUZU SÜRDÜRÜYORUZ”

Peach, Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı saldırgan eylemlerinin sürdüğünü, Ukrayna sınırında Rus asker sayısının azalmasına karşın hala on binlerce askerin bölgede bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Rusya ile NATO-Rusya Konseyi dahil iletişim kanallarımızı açık tutuyoruz. Rusya’nın Konsey toplantısı yapma teklifimize cevap vermemesinden üzüntü duyuyoruz. Rusya’nın eylemleri izin verdiğinde bu ülke ile yapıcı ilişki arzumuzu sürdürüyoruz."

Peach, Rusya'nın Kerç Boğazı'nda olduğu gibi Karadeniz'de bazı kısıtlamalar uygulamaya çalıştığını belirtti.

NATO'nun tetikte olması, denizlerde ve havada hareket özgürlüğünü koruması gerektiğini vurguladı.

“HEMEN HER GÜN SİBER SALDIRI YAPILIYOR”

Uluslararası terör tehdidine de değinen Peach, tehditlerin sürdüğünü belirterek hemen her gün siber saldırıların yapıldığını ifade etti.

Ayrıca, iklim değişikliği ve nükleer silahlanmanın da NATO'ya yönelik tehditler arasında bulunduğunu ifade etti.

Geleneksel olarak yılda 3 defa bir araya gelen genelkurmay başkanları, 2 defa Brüksel 1 defa ise müttefik ülkelerin birinde toplanıyor.