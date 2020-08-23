NATO, Belarus sınırına takviye iddialarını yalanladı

Brüksel'den, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun askerlerin batı sınırından çekildiği iddialarına ilişkin açıklama geldi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, ülkede 9 Ağustos'ta yapılan seçimleri kazandığı açıklandı.

Ancak muhalefetin seçimde hile yapıldığı suçlamasıyla karşılaşan Lukaşenko, NATO'nun Belarus'u bölmeye ve ülkeye "yeni bir cumhurbaşkanı yerleştirmeye" çalıştığını iddia etti.

NATO, Lukaşenko'nun Polonya ve Litvanya'daki askeri birliklerin bölgeye takviye edildiğine yönelik iddialarını reddetti.

"İDDİALAR TEMELSİZ"

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, yaptığı açıklamada, "NATO'nun Belarus sınırına takviye yaptığına dair tüm iddialar temelsizdir." ifadesini kullandı.

NATO'nun Belarus veya başka bir ülkeye tehdit oluşturmadığını belirten Lungescu, "NATO'nun bölgede askeri takviye çalışması bulunmamaktadır. Duruşumuz kesinlikle savunmaya yöneliktir. Tetikteyiz ve herhangi bir saldırıyı caydırmaya, müttefiklerimizi savunmaya hazırız. Minsk yönetimini temel haklara saygı duymaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

LUKAŞENKO'NUN İDDİASI

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Polonya ve Litvanya'daki askerlerin hazırlık içinde olduklarını savunarak, silahlı kuvvetleri ülkenin batı sınırından çektiğini belirtmişti.

Lukaşenko, kendisine karşı düzenlenen protestoların komşu ülkelerden organize edildiğini öne sürerek, "Egemen devletimizin iç işlerine açıkça dışardan müdahale ediyorlar." demişti.

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