NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gürcistan'ı tam üye görmek istiyoruz Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile görüşen Stoltenberg, bu ülkeyi Avrupa-Atlantik Ailesi'ne beklediklerini söyledi.

AA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gürcistan'ın askeri ittifakın bir parçası olarak görmek istediklerini söyledi.

Stoltenberg, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile NATO karargahında görüştü.

NATO'nun ortağı olan Gürcistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini belirten Stoltenberg, Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde ilhak kararının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Avrupa-Atlantik Ailesi'ne tam üye görmek istiyoruz"

Gürcistan ile NATO arasındaki ortaklığın nasıl daha da geliştirilebileceğini ele alacaklarını ifade eden Stoltenberg, şöyle dedi:

Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik Ailesi'ne tam üyeliğe, daha fazla demokrasi ve refaha doğru yönde ilerlediğini görmek istiyoruz.

İlk yurt dışı ziyaretini Brüksel'e yaptı

Kobakhidze de görevi devralmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini Brüksel'e, AB ve NATO'ya düzenlemesinin, ülkesini söz konusu "ailenin" parçası haline getirme iradesini yansıttığını söyledi.

Ülkesinin yıllar içinde NATO liderliğindeki misyon ve operasyonlara katıldığını belirten Kobakhidze, bunun, kendi savunma yeteneklerinin NATO ile uyumlu hale gelmesine katkıda bulunduğunu dile getirdi.

"Topraklarımızın yüzde 20'si işgal altında"

Kobakhidze, ülkesinin topraklarının yüzde 20'sinin işgal altında olduğunu vurgulayarak, NATO ve müttefiklere ülkesini her zamankinden daha fazla desteklemeleri çağrısında bulundu.

Kobakhidze, dün de AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ile görüşmüştü.

Gürcistan, Aralık 2023'te AB'ye aday ülke statüsü almıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)