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    NATO: İsveç ve Finlandiya'ya Rus tehdidi belirtisi yok

    Genel Sekreter Yardımcısı Geoana, "Finlandiya ve İsveç için askeri açıdan gerçek riskler görmüyoruz" dedi.
    • 10.06.2022 - 15:08
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 15:18
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    NATO: İsveç ve Finlandiya'ya Rus tehdidi belirtisi yok

    İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği, askeri ittifakın bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

    İki İskandinav ülkesi, "Rusya tehdidini" gerekçe göstererek, NATO üyesi olmak istiyor.

    İsveç ve Finlandiya yorumu

    NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana ise Rusya'dan, İsveç ve Finlandiya'ya askeri tehdit görmediğini söyledi.

    Helsinki ve Stockholm, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına yanıt olarak geçen ay NATO'ya katılmak için başvurdu, ancak terör örgütlerinin bu ülkelerdeki varlığı konusunda Türkiye'nin itirazıyla karşılaştı.

    "Türkiye'nin meşru endişeleri var"

    "İsveç ve Finlandiya'nın aramıza katılacağından eminiz." görüşünü paylaşan Geoana, "Müttefiklerin endişeleri var. Türkiye'nin de teröristler söz konusu olduğunda bazı meşru endişeleri var." ifadelerini kullandı.

    Her iki ülkeye tam teşekküllü NATO üyesi olana kadarki süreçte sağlanan güvenlik garantileri sorulan Geoana, Rusya'dan "gerçek bir risk" söz konusu olmadığını kaydetti.

    "Rusya'dan iki ülkeye saldırganlık işaretleri görmüyoruz"

    Reuters'ın haberine göre, Geoana, "Rusya'dan bu noktada iki aday ülkeye karşı askeri anlamda saldırganlık veya bu niyete sahip olduğuna dair işaretler görmüyoruz.

    Bu dönemi proaktif bir şekilde ihtiyatla ele alabiliriz, ancak Finlandiya ve İsveç için askeri açıdan gerçek riskler görmüyoruz." dedi.

    Sınıra bariyer inşası planı

    Finlandiya, hibrit tehditlere karşı hazırlığı güçlendirmek amacıyla Rusya ile doğu sınırında bariyer inşası için sınır mevzuatını değiştirmeyi planlıyor.

    NATO: İsveç ve Finlandiya ya Rus tehdidi belirtisi yok #1


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