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    NATO, Kosova'da tarafları diyaloğa çağırdı

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Sırbistan-Kosova gerginliğinde farklılıkların çözümlenmesi için tarafların diyalog kurması gerektiğini bildirdi.
    • 03.08.2022 - 18:36
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    NATO, Kosova'da tarafları diyaloğa çağırdı

    Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğinin bildirilmesi üzerine Kosova'daki Sırplar, 31 Temmuz akşamı ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmıştı.

    Kosova hükümeti de Sırbistan'la olan sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılmasının ardından Sırbistan'la krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medyadaki açıklamasında, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik hakkında telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

    "Sorunlar diyalogla çözülmeli"

    "Tüm taraflar AB arabuluculuğundaki diyaloğa yapıcı olarak katılmalı ve farklılıkları diplomasi yoluyla çözmeli." ifadesini kullanan Stoltenberg, istikrarın tehlikeye girmesi halinde NATO Kosova Gücü'nün (KFOR) müdahaleye hazır olduğunu yineledi.

    Kosova'da gerginliğin artması üzerine 1 Ağustos'ta NATO-KFOR'dan yapılan açıklamada, Kosova'nın kuzeyindeki güvenlik durumunun gergin olduğu belirtilerek "KFOR, durumu yakından takip ediyor ve istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahale etmeye hazır." ifadesi kullanılmıştı.

    NATO, Kosova da tarafları diyaloğa çağırdı #1

    Sırbistan-Kosova gerginliği

    Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

    Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

    Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, 31 Temmuz akşamı yaşanan gerginlik gibi farklı nedenlerden sık sık kesintiye uğruyor.

    NATO, Kosova da tarafları diyaloğa çağırdı #2

    NATO, Kosova da tarafları diyaloğa çağırdı #3


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