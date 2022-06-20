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    NATO ve AB'den Ukrayna'ya destek mesajı

    Stoltenberg-von der Leyen görüşmesi sonrası Kiev yönetimine destek açıklaması yapıldı.
    • 20.06.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 17:50
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    NATO ve AB'den Ukrayna'ya destek mesajı

    Hem Avrupa Birliği (AB) hem de NATO, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek zirve öncesi birlik mesajı verdi.

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

    Ukrayna ve Avrupa için birlik mesajı

    İkili, Madrid Zirvesi öncesinde Ukrayna ve Avrupa'nın savunmasıyla ilgili iş birliği vurgusu yaptı.

    Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahındaki görüşmenin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

    "NATO ve AB Ukraynalılarla birlikte"

    NATO Genel Sekreteri, "NATO ve AB, kendilerini Rusya'nın acımasız savaşına karşı savunmaya devam eden Ukraynalılarla birlikte. Yakın ortağımız Ukrayna'yı uzun vadede desteklemeye devam edeceğiz." diye yazdı.

    "Avrupa'nın savunması için..."

    AA'nın haberine göre, von der Leyen de 29-30 Haziran'da Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne hazırlık niteliğinde bir görüşme yaptıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

    "AB-NATO iş birliği, artan düzeyde birlikte çalışmadan askeri hareketliliğe kadar Avrupa'nın savunmasını güçlendirmeye devam etmek için çok önemli. Ukrayna'yı birlikte destekliyoruz."

    NATO ve AB den Ukrayna ya destek mesajı #1

    NATO ve AB den Ukrayna ya destek mesajı #2

    NATO ve AB den Ukrayna ya destek mesajı #3


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