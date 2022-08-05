NATO, Yunanistan'da yangınlara müdahale için hava araçları gönderdi

Çok sayıda uçak ve helikopter, ülkenin 20 bölgesine yönlendirildi.

Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan, NATO'dan destek aldı.

NATO, 11 uçak ve 29 helikopteri bu ülkeye gönderdi.

NATO Destek ve Tedarik Ajansı'ndan yapılan açıklamada, 11 yıldır orman yangını mevsiminde Yunanistan'a destek verildiği belirtildi.

Uçak ve helikopterler 20 bölgeye yönlendirildi

Yunanistan makamlarının talebi üzerine gönderilen söz konusu araçları, ülkenin 20 bölgesine yönlendirildi.

Helikopter ve uçakların yeniden dolum yapmak için kalıcı bir üsse ihtiyaç duymadan kullanılabildiği, müttefik silahlı kuvvetlerin karada ve havada sivil acil yardım ekiplerini desteklemek için ekipmanlarını da kullandığı ifade edildi.

NATO'dan açıklama

NATO Müşterek Hava Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada da orman yangınlarıyla mücadelede müttefik orduların, acil yardım hizmetlerine destek sağladığı belirtildi.

AA'nın haberine göre, açıklamada, ittifaka üye ülkelerin hava ve kara kuvvetlerinin birçok ülkede orman yangınlarının söndürülmesinde imkan ve malzemelerini entegre hale getirdiği kaydedildi.