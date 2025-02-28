Nepal'de 5.5 büyüklüğünde deprem

AA
Nepal, sabah saatlerinde deprem ile sarsıldı..
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından depreme ilişkin bilgiler paylaşıldı.
USGS'den yapılan bilgilendirmede, depremin Nepal'in Kodari köyünün 14 kilometre güneyinde meydana geldiği bildirildi.
5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Yerel saatle sabah erken saatlerinde yaşanan ve büyüklüğü 5.5 olan depremin, 10 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
CAN KAYBI VE HASARA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI
Can kaybı ve hasara ilişkin henüz açıklama yapılmazken, tsunami uyarısı verilmedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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