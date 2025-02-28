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Nepal'de 5.5 büyüklüğünde deprem

Nepal'de 5.5 büyüklüğünde deprem ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Nepal'in Kodari köyü yakınlarında 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Yetkililerden can kaybı ve hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.