Netanyahu, BAE ile müzakereleri Gantz'dan gizli yürüttü

İsrail Başbakanı, koalisyon ortağı Benny Gantz'a Abu Dabi ile yapılan görüşmelerden "İran'a sızdırılır" gerekçesiyle bahsetmediğini söyledi.

İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yürütülen müzakerelerin arka planı ortaya çıkmaya başladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE ile görüşmeleri koalisyon ortağı Benny Gantz'dan gizli bir şekilde gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Israel Hayom gazetesine konuşan Netanyahu, Mavi-Beyaz İttifakı lideri Gantz'a müzakereler hakkında bilgi vermemesinin gerekçesini açıkladı.

BAE İLE MÜZAKERELERDEN ORTAĞINA BAHSETMEDİ

Netanyahu, Gantz'ın gizli müzakereleri sızdırmasından korktuğunu söyledi ve şöyle konuştu:

"Yıllardır bunun (müzakere) üzerinde çalışıyorum. Onlar (Mavi-Beyaz İttifakı) ise sadece birkaç aydır buradalar. Kural şu ki; müzakereleri İran'ın ve diğerlerinin baltalamasını önlemek için gizli tutmalıydık."

"İRAN ÖĞRENEBİLİRDİ"

Söz konusu sızdırmayı Gantz'ın yapabileceği yönündeki soruya Netanyahu, "İran'a değil. İran'a sızdıracaklarını söylemedim. Kendilerine yakın insanlarla dikkatsizce konuşabilirlerdi ve bilgiler ortaya çıkabilirdi." şeklinde yanıt verdi.

KOALİSYON SORUSU

İsrail Başbakanı, Benny Gantz ile koalisyonu 3 yıl sürdürüp sürdürmeyecekleri konusuna ilişkin olarak, bu durumun Gantz ve arkadaşlarının uygun şekilde davranıp davranmadıklarına bağlı olduğunu kaydetti.

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