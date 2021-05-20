Netanyahu, Biden'ın ateşkes için gerginliğin düşürülmesi talebini reddetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 'ateşkes için gerginliğin düşürülmesi çağrısını' kabul etmedi.

İsrail'in Filistin'de Gazze'ye yönelik, Hamas'ın füze saldırılarını bahane ederek hastanelere kadar birçok sivil yerleşimi bombardımana tutması sürerken, ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ateşkes için gerginliğin düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.

"HEDEF GERÇEKLEŞENE KADAR DEVAM EDECEĞİM"

Netanyahu ise yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Başkanı'nın İsrail'in kendini savunmasına verdiği desteği takdir ediyorum. Ancak hedefi gerçekleşene dek bu operasyona devam etmekte kararlıyım." ifadelerini kullanarak, operasyonun hedefinin ise "İsrailli vatandaşların huzurunun sağlanması olduğunu" savundu.

"GAZZE'DEKİ ÖRGÜTLERE BÜYÜK ZARAR VERDİK"

Başbakan Netanyahu, "İsrail ordusunun Gazze'deki örgütlerin elindeki güce, üst düzey liderlerine her gün daha çok saldırı düzenlediğini ve yine Gazze'deki yüksek katlı binalar ile silah depolarını daha fazla vurduğunu" ifade etti.