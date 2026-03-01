Donald Trump, İran lideri Ali Hamaney'in öldüğünü duyurdu

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldüğü açıklandı...

ABD Başkanı Donald Trump, TruthSocial üzerinden yaptığı paylaşımda "Tarihin en kötü insanlarından biri" olarak nitelediği İran lideri Ali Hamaney'in öldüğünü duyurdu.

Trump açıklamasında "Bu, yalnızca İran halkı için adalet değil, aynı zamanda Khamenei ve kanlı çetesi tarafından öldürülen veya sakat bırakılan tüm büyük Amerikalılar ve dünya genelindeki pek çok ülkenin insanları için de adalettir." ifadelerine yer verdi.

Hamaney'in ABD'nin istihbarat birimlerinden ve gelişmiş takip sistemlerinden kaçamadığını söyleyen Trump, "Kendisinin (Hamaney'in) veya onunla birlikte öldürülen diğer liderlerin yapabileceği hiçbir şey yoktu." dedi.

"İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ARTIK SAVAŞMAK İSTEMİYOR"

Trump açıklamalarının devamında şunlar söyledi:

Bu, İran halkı için ülkelerini geri alma konusunda tek en büyük fırsattır. Duymaya başladığımız kadarıyla, birçok İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), asker ve diğer güvenlik ve polis güçleri artık savaşmak istemiyor ve bizden bağışıklık talep ediyor. Dün gece de söylediğim gibi, “Şimdi bağışıklık alabilirler, sonra sadece ölüm alırlar!”



Umarım IRGC ve polis, İranlı vatanseverlerle barışçıl bir şekilde birleşir ve ülkeyi hak ettiği büyüklüğe geri getirmek için birlikte çalışır. Bu süreç yakında başlamalıdır; yalnızca Khamenei’nin ölümü değil, ülke de yalnızca bir gün içinde büyük ölçüde tahrip edilmiş ve hatta yok edilmiştir.



Ancak ağır ve hassas bombardıman, hedefimize ulaşmak için, yani ORTADOĞU’DA VE GERÇEKTEN DÜNYA GENELİNDE BARIŞ sağlamak amacıyla, hafta boyunca veya gerektiği sürece kesintisiz devam edecektir.

İRAN DIŞİŞLERİ "GÜVENDELER" DEMİŞTİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD merkezli ABC News kanalına verdiği röportajda, Hamaney ve Pezeşkiyan'ın durumuna ilişkin soruyu yanıtladı.

Sistemlerinin çalıştığına dair güvence verebileceğini vurgulayan Bekayi, "Her şey plana uygun şekilde yürütülüyor." dedi.

Bekayi, İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın saldırılarda hedef alındığına dair iddiaları reddederek, "Güvende ve sağ salimler." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamaney'in saldırılarda öldüğüne dair çok sayıda işaret olduğunu iddia etmişti.