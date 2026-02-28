Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Orta Doğu'da sıcak saatler...

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından, ABD Başkanı Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme Beyaz Saray tarafından duyuruldu.

Yapılan duyuruda Trump'ın İngiltere ve Kuveyt liderleri ile de bir görüşmek gerçekleştirdiğine yer verildi.

"KÖRFEZ'DEKİ SON DURUM ELE ALINDI"

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da bir açıklama geldi.

Duran açıklamasında; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ve güncel gelişmeler ele alındı." dedi.

DÜNYA GÜNE SALDIRI HABERİYLE UYANDI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

CAN KAYBI 201

İran Kızılayı saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine yönelik füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılarda bulundu.