Özgür Özel’den bir günde 6 şehirlik siyasi maraton

CHP lideri Özgür Özel’in bugünkü programı dikkat çekti.

ÖZEL'DEN BİR GÜNDE İL İL TEMAS

Sabah saatlerinde Ankara’dan Antalya’ya geçen Özel, burada "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti.

Antalya’daki temaslarının ardından Burdur’a geçen Özel, burada düzenlenen mitinge katıldı. Gün içindeki üçüncü durağı Isparta oldu. Isparta'dan İstanbul'a geçen Özel, Yeniden Refah Partisi’nin iftar programına katıldı.

İstanbul temaslarının ardından Bolu'ya geçen CHP liderinin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltı süreciyle ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Programın son ayağında ise Bolu’dan yeniden Ankara’ya döneceği belirtildi.

SİYASETTE “YOL” TARTIŞMASI

Özel’in bir gün içinde gerçekleştirdiği bu yoğun seyahat programı, siyasi gündemde daha önce yaşanan “yol” polemiklerini de yeniden hatırlattı.

Ulaşım yatırımları ve yol projeleri üzerinden yapılan tartışmaların ardından, bugün ortaya çıkan tablo kamuoyunda ironik yorumlara neden oldu.

Bir gün içinde binlerce kilometrelik temas zinciri kuran Özel’in programı, Türkiye’nin dört bir yanını birbirine bağlayan ulaşım ağlarının siyaset trafiğindeki rolünü de yeniden gündeme taşıdı.