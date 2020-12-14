Netanyahu: İran'ı durdurmazsak küresel bir haydut olacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran durdurulmazsa küresel bir haydut olacak" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile basın toplantısı düzenledi.

"DÜNYA BARIŞINA YÖNELİK BU TEHDİT İÇİN BİR CEPHE OLUŞTUMALIYIZ"

Netanyahu toplantıda,"İran komşularına boyun eğdirmeye ve tehdit etmeye, bu bölgedeki ve dünyadaki terör örgütlerini finanse etmeye ve silahlandırmaya, İsrail'in imhası için çağrı yapmaya ve nükleer silahlar elde etme yarışına devam ettiği sürece, İran ile normal çalışma durumuna geri dönmemeliyiz.

Dünya barışına yönelik bu tehditle mücadele etmek için bir cephe oluşturmalıyız" ifadelerini kullandı.





"İRAN DURDURULMAZSA, KÜRESEL BİR HAYDUT HALİNE GELECEK"

Başbakan Netanyahu, "İran durdurulmazsa, yarın Avrupa ve Amerika'yı vurabilecek nükleer başlık taşıyan kıtalararası balistik füzelere sahip olacak. Küresel bir haydut haline gelecek ve herkes için tehlikeli olacak" dedi.





"TRUMP'IN LİDERLİĞİNDE ABD VE İSRAİL HER ZAMANKİNDEN DAHA YAKIN"

Netanyahu, "Başkan Trump'ın liderliğinde, ABD ve İsrail her zamankinden daha yakın bir işbirliği içinde çalışıyorlar. Böylece ortak tehditleri engellemek için işbirliği kuruyoruz ve ayrıca barışı sağlamak için işbirliği yapıyoruz ve bu iki alanda somut ilerleme kaydettik" ifadelerini kullandı.



