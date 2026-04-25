Netanyahu, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırı emri verdi

Orta Doğu'da silahlar susmak bilmiyor.

ABD ile İran'ın ardından Lübnan ile İsrail arasında da bir ateşkes anlaşmasına varıldı.

Ateşkesin süresi 10 gün olarak duyurulurken geçtiğimiz gün yeni bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, bu sürenin 3 hafta daha uzatılacağını duyurdu.

NETANYAHU'DAN HİZBULLAH HEDEFLERİNE SALDIRI EMRİ

Ancak ABD Başkanı'nın bu açıklamasından kısa bir süre sonra bölgeyi kaosa sürükleyecek yeni bir gelişme yaşandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine güçlü bir şekilde saldırma emri verdiği duyuruldu.

HİZBULLAH TARAFINDAN FIRLATILAN ROKETLER GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Emrin Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail’in kuzeyine fırlattığı roketlerin ardından geldiği belirtildi.

Hizbullah tarafından fırlatılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Manara, Margaliot ve Misgav Am bölgelerinde sirenler devreye girdi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

2 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan saldırılarda başta başkent Beyrut olmak üzere birçok kentte ciddi hasar oluştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında ölü sayısının 2 bin 496’ya, yaralı sayısının 7 bin 725’e yükseldiğini açıkladı.