Bayhan'dan Londra için Adana benzetmesi: Ortam aynı, mimari farklı

Ocak ayında yayın hayatına başlayan Survivor 2026’da büyük finale geri sayım sürerken, yarışmacılar bu kez Londra ödülü için kıyasıya mücadele etti.

Zorlu parkurun ardından galip gelen Ünlüler takımı, İngiltere’nin başkenti Londra’nın tadını çıkarma fırsatı yakaladı.

"BİZİM MAHALLE"

Ödül kapsamında şehri gezen yarışmacılar, hem tarihi noktaları ziyaret etti hem de ünlü lezzetleri deneyimledi. Ancak gezinin en çok konuşulan anı, şarkıcı Bayhan’ın yaptığı sıra dışı benzetme oldu.

THAMES'İ SEYHAN'A, BİG BEN'İ BÜYÜK SAAT'E BENZETTİ

Popstar yarışmasıyla tanınan Bayhan, TV8'de yayımlanan Survivor programı kapsamında gittiği Londra’daki mimariyi memleketi Adana ile karşılaştırdı.

Özellikle Tower Bridge üzerinden yaptığı yorum dikkat çekti. Ünlü isim, köprüyü Adana’daki Taşköprü’ye benzeterek, “Ortam aynı, sadece mimarisi değişik” dedi.

Bayhan, Thames Nehri için de “Seyhan Nehri gibi” yorumunu yaparken, Big Ben’i Adana’daki Büyük Saat ile kıyasladı. Sözlerini esprili bir şekilde sürdüren yarışmacı, “Şunun arkası da kesin Bit Pazarı’dır, tam arkada şırdancılar var… Aradaki tek fark mimari!” ifadelerini kullandı.