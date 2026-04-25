Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'tan Güney Kore'de COP31 temasları

Sıfır Atık Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ağırbaş, 21-25 Nisan tarihlerinde Güney Kore'nin Yeosu şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İklim Haftası kapsamında görüşmeler yapıp programlara katıldı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, Güney Kore'de kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelerek 9-20 Kasım'da Türkiye'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) sürecine yönelik somut işbirliklerinin güçlendirilmesine öncülük etti.

COP31 İÇİN ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ağırbaş, Sıfır Atık Hareketi'nin kıtaları aşıp, artık bir dünya markası haline geldiğini belirterek, sivil toplum kuruluşları ve devlet yetkilileriyle görüştüklerini, sivil sesleri, farklı grupların temsilcileriyle bir araya getirerek ortak noktada buluşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Yeosu'daki İklim Haftası'nın oldukça verimli geçtiğini kaydeden Ağırbaş, "Sıfır Atık Vakfı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile beraber ortak etkinlik düzenledik. Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte sıfır atığın geleceğini ve var olan durumunu konuştuk. Gittiğimiz bütün toplantılarda çözüm masasını artık Türkiye olarak biz kuruyoruz. İnsani diplomaside, çevre diplomasisinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dönüm noktasındayız. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde dünyaya daha çok eserler bırakacağız. Bunlar bizden sonra gelecek nesiller için önemli adımlar olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Samed Ağırbaş, temasları kapsamında Marakeş Ortaklığı paydaşlarıyla düzenlenen toplantıya başkanlık ederek COP31 Küresel İklim Eylem Gündemi'nin vizyonunu ve önceliklerini paylaştı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Ağırbaş, programa ilişkin, "Toplantı süresince COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu olarak ortaya koyduğumuz Küresel İklim Eylem Gündemi vizyonumuzu aktarırken Yeosu'daki temaslarımızın ve planlanan faaliyetlerimizin Antalya'daki büyük zirveye nasıl temel oluşturacağına odaklandık." ifadesini kullandı.

İklim Haftası kapsamında düzenlenen "Uygulamada Ölçeklenmenin Önünün Açılması" başlıklı Etki Diyaloğu oturumunda ana konuşmacı olarak yer alan Ağırbaş, iklim çözümlerinin artık mevcut olduğunu, önceliğin bu çözümlerin küresel ölçekte hayata geçirilmesi olduğunu belirtti.

Enerji, sanayi, gıda sistemleri, altyapı ve insan gelişimi gibi alanlarda ilerlemenin hızlandırılması için kamu politikaları ile özel sektör yatırımlarının uyumlaştırılması gerektiğine işaret eden Ağırbaş, finansman, teknoloji ve yönetişim alanlarındaki engellerin kaldırılmasının kritik önem taşıdığını vurguladı.

ZİYARET KAPSAMINDA İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPTI

Samed Ağırbaş, temasları kapsamında uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, yerel yönetimlerin iklim eylemindeki rolü, gençlerin karar alma süreçlerine entegrasyonu, çok katmanlı yönetişim modelleri, metan emisyonlarının azaltımı ve veri şeffaflığı ile döngüsel ekonomi ve sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması gibi başlıklarda işbirliği imkanları ele alındı.

Ayrıca Ağırbaş, UNFCCC İcra Sekreteri Yardımcısı Noura Hamladji ve COP31 Yüksek Düzeyli Gençlik İklim Şampiyonu Sally Higgins ile görüştü. Görüşmelerde, COP31 hazırlık süreçleri ve iklim diplomasisindeki öncelikleri masaya yatırıldı.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HALK SAĞLIĞI MESELESİ"

Güney Kore'deki programında, aşırı hava olaylarının sağlık üzerindeki etkileri ve atık yönetiminin bu süreçteki rolünü ele alan Ağırbaş, Uygulama ve Yatırım Laboratuvarı oturumunun açılışında, iklim değişikliğinin doğrudan bir halk sağlığı meselesi haline geldiğini belirterek etkin atık yönetiminin hastalıkların önlenmesi, çevresel risklerin azaltılması ve dirençli sağlık sistemlerinin kurulması açısından kritik bir araç olduğunu belirtti.

İklim Haftası'nın resmi açılış töreninde de konuşmacı olarak yer alan Ağırbaş, Paris Anlaşması hedeflerine ulaşılması için devlet dışı aktörlerin rolünü anımsatarak, iklim eyleminin güvenilirliğinin, toplumun günlük yaşamında somut karşılık bulmasıyla mümkün olacağını belirtti.

Yeosu'da COP31 kapsamında düzenlenen Sıfır Atık Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları (CHLC) Etkinliği'nde de konuşma yapan Ağırbaş, sıfır atığın eylem gündemine entegrasyonu ile döngüsel ve insan odaklı iklim eyleminin hızlandırılmasının önemine dikkati çekti.

Yeosu Şehri Atık İşleme Tesisi'ni ziyaret eden Samed Ağırbaş, son olarak Yeşil İklim Fonu Çok Taraflı Yönetişim Başkanı Exsley Taloiburi ile bir araya geldi.