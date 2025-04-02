New York Belediye Başkanı hakkındaki yolsuzluk davası düştü

İHA

New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında yabancı kaynaklardan yasa dışı bağış, rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla açılan dava sonuçlandı. ABD Adalet Bakanlığı’nın, Adams’a yönelik suçlamaların düşürülmesi yönündeki talebi, New York Güney Bölgesi Federal Yargıcı Dale Ho tarafından kabul edilerek dava kesin ve yeniden açılamayacak şekilde kapatıldı.

TRUMP YÖNETİMİ, BASKI ARACI OLARAK KULLANAMAYACAK

Bu karar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Adalet Bakanlığı tarafından atanan savcıların davayı "geçici olarak düşürme" stratejisine önemli bir darbe olarak yorumlandı. Yargıç Ho, gerekçeli kararında, davanın yeniden açılması durumunda Adams’ın özellikle göçmenlik politikaları konusunda Trump yönetiminin baskısına açık hale gelebileceğini belirtti. Böyle bir durumun, belediye başkanının siyasi bağımsızlığını zedeleyebileceğine dikkat çeken Ho, “Bu kararla, iddianamedeki suçlamaların gelecekte Adams veya New York şehri üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanılamayacağı garanti altına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

ADAMS: "SUÇLAMALAR SİYASİ BİR TACİZ"

Savunmasında suçlamaları siyasi bir taciz olarak nitelendiren Adams, başından beri suçsuz olduğunu vurgulamıştı. Hukuk ekibi, sürecin belediye başkanının şehri yönetmesini zorlaştıracağını ve mahkeme sürecinin iki ay kadar sürebileceğini öne sürerek davanın tamamen düşürülmesi gerektiğini savunmuştu.

Davanın incelenmesi için görevlendirilen muhafazakar avukat Paul Clement de raporunda, "Geçici olarak düşürülen bir dava, sanık üzerinde sürekli bir tehdit oluşturur ve adalet ilkeleriyle bağdaşmaz. Davanın tamamen kapatılması, konuyla ilgili her türlü şaibeyi ortadan kaldıracaktır” ifadelerine yer verdi.

Bu kararla birlikte Adams, kasım ayında yapılacak belediye seçimleri öncesinde hukuki belirsizlikten kurtulmuş oldu. Daha önce istifa etmeyeceğini açıklayan Adams, 2025 seçimlerinde de aday olacağını duyurmuştu.