New York Belediyesi'nde çalışan aşısız 9 bin kişi ücretsiz izne çıkarıldı

Geçtiğimiz günlerde aşı olmayanlara yönelik kararlar alınacağını açıklayan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, koronaya karşı aşı olmayan 9 bin belediye çalışanını ücretsiz izne çıkardı.

Geçtiğimiz günlerde New York Belediye Başkanı Bill de Blasio basın açıklamasında, belediyesi çalışanları, en az bir doz aşı yaptırmazsa maaşları kesilerek ücretsiz izne çıkarılacaklarını söyleyerek gündeme bomba gibi düşmüştü.

9 BİN BELEDİYE ÇALIŞANI ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILDI

Bill de Blasio, düzenlediği basın toplantısında, 29 Ekim'de devreye giren aşı zorunluluğuna uymayan yaklaşık 9 bin belediye çalışanının, ücretsiz izne çıkartıldığını duyurdu.

12 BİN ÇALIŞAN DİNİ VE TIBBİ GEREKÇELERLE İSTİSNA TALEP ETTİ

Blasio, polis ve itfaiye teşkilatlarını da içeren 400 binden fazla belediye çalışanının yüzde 91'inin aşı olduğunu, yaklaşık 9 bin kişinin izne çıkartıldığını, 12 bin çalışanın ise dini veya tıbbi gerekçelerle istisna talep ettiğini bildirdi.

AŞI OLANLARA 500 BİN DOLAR PARA VERİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Blasio, istisna taleplerine, gelecek günlerde yanıt verileceğini söyledi. Düzenlemeye göre, belediye çalışanlarının 29 Ekim'e kadar en az bir doz aşı olması gerekiyordu.

Ayrıca Blasio, aşı olanların banka hesaplarına 500 dolar bonus ödemesi yapacaklarını açıklamıştı.