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Antalya'da banka müdürü ailesiyle tehdit edildi! 115 bin euro istediler

Antalya'da banka müdürü ailesiyle tehdit edildi! 115 bin euro istediler Antalya'da özel bir bankanın müdürüne ait aracın ön camına "115 bin euro verilmediği takdirde kendisinin ve ailesinin öldürüleceği" içerikli not kağıdı ve 3 adet uzun namlulu silah mermisi bırakıldı. Notu bırakan ve azmettiren 2 kişi yakalandı.