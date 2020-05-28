New York, haziranda normalleşiyor

ABD'de New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, koronavirüs salgınından en fazla etkilenen kent olan New York'un haziranda birinci faz 'açılmaya' hazırlandığını açıkladı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, düzenlediği basın toplantısında, kentin eyalet yönergeleri doğrultusunda haziranın ilk ya da ikinci haftası birinci faz açılmaya hazırlandığını söyledi.

400 BİN ÇALIŞAN İŞ YERLERİNE DÖNEBİLECEK

Birinci fazda üretim, inşaat, toptan ve perakende satışlarının başlayacağını belirten de Blasio, 200 bin ila 400 bin çalışanın iş yerlerine dönmesinin öngörüldüğü dile getirdi.

SEKTÖRLER YÜZDE 50 KAPASİTE İLE BAŞLAYACAK

De Blasio, açılacak bütün sektörlerin yüzde 50 kapasite ile başlayacağını ve çalışanların ateşi ölçülerek sağlık kontrolünden geçeceğini belirtti.

SADECE NEW YORK'TA 30 BİNE YAKIN İNSAN ÖLDÜ

New York'ta, şimdiye kadar 374 binden fazla kişi koronavirüsten etkilendi, 29 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

ABD genelinde ise vaka sayısı 1 milyon 750 bini geçti, 102 binden fazla kişi öldü.