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İHA

ABD'nin New York eyaletindeki ünlü Times Meydanı'nda, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yüzlerce Müslüman bir araya gelerek iftar ve teravih namazında buluştu.

Soğuk havaya rağmen bir araya gelen Müslümanlar, dualar eşliğinde oruçlarını açtıktan sonra meydanda hep birlikte teravih namazı kıldı.

FİLİSTİN DESTEK MESAJLARI VERİLDİ

Teravih namazı öncesinde meydanda toplanan Müslümanlar, Filistin halkına desteklerini dile getiren konuşmalar yaptı.

"Özgür Filistin" sloganlarının yankılandığı meydanda, tekbirler eşliğinde İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Yapılan konuşmalarda, İslam dininin hoşgörü ve anlayışa dayalı bir din olduğu vurgulanırken, Gazze halkına yönelik saldırıların bir soykırım olduğu ifade edildi ve tüm Müslümanlara birlik çağrısı yapıldı.

TURİSTLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ, SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Times Meydanı gibi dünyanın en işlek noktalarından birinde gerçekleştirilen bu toplu ibadet, çevrede bulunan turistlerin ve New Yorkluların dikkatini çekti.

Namaz esnasında birçok kişi cep telefonlarıyla bu anı kaydederken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

YETKİLİLERDEN İZİN ALINDI, BİN 500 KİŞİYE İFTAR VERİLDİ

Organizasyonu düzenleyen Müslüman dernekler, yetkililerden gerekli izinlerin alındığını belirtti.

Ayrıca, sponsorlarla iş birliği yapılarak yaklaşık bin 500 kişiye ücretsiz iftar yemeği dağıtıldı.

New York’ta hissedilen eksi 10 derece soğuğa rağmen katılımın yüksek olması, etkinliğin Müslüman toplumu için taşıdığı anlamı gözler önüne serdi.