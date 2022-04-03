New York Times: Putin, Ukrayna'da kaybetti, Rusya'da kazandı

Rus lider hakkında ülkesinde oluşan tablo, ABD'de gündem oldu. Putin'in, Rus seçkinleri arasında konsolidasyon hayalini gerçekleştirdiği belirtildi.

Rus birlikleri Ukrayna'da geri çekiliyor.

Başkent Kiev'in kontrolü yeniden Ukrayna ordusunun eline geçerken, diğer taraftan ülkede yeniden saldırı yaşanabileceği endişesi hakim.

New York Times gazetesi, bölgede şu ana kadar oluşan tabloyu özetleyen bir analize imza attı.

"PUTİN'İN ELİ GÜÇLENDİ" YORUMU

"Putin Ukrayna'da kaybediyor ama Rusya'da kazanıyor" başlıklı yazıda, halihazırda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in maksimal hedeflerinin (şimdilik) engellendiği, Kiev çevresindeki birliklerinin geri çekildiği kaydedildi.

Ancak Putin'in Rusya'daki mücadeleyi kaybetmediğine dikkat çekildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın, Polonya ziyareti sırasında "Putin iktidarda kalamaz" şeklinde bir ifadeye imza attığı, Rusya'da rejim değişikliği mesajının Putin'in elini güçlendirdiği ifade edildi.

"RUS HALKINDAN ALDIĞI DESTEĞİ SAĞLAMLAŞTIRDI"

Anketlerde Putin'in, Rus halkından aldığı desteği "sağlamlaştırdığı", araştırmalara göre Rus liderin görev onayının 11 Eylül saldırıları sonrasında dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un görev onayına benzediğine dikkat çekildi.

"SEÇKİNLER ARASINDA KONSOLİDASYON HAYALİ GERÇEK OLDU"

Ortaya çıkan tablonun, Rus seçkinler arasında bölünmenin aksine Batı karşıtı dayanışmayı tetiklediği belirtilerek, şöyle denildi:

"Putin'in Rus seçkinleri arasında konsolidasyon hayali gerçek oldu. Bu insanlar, hayatlarının sadece Rusya'ya bağlı olduğunu ve bunu oluşturmaları gereken yerin orası olduğunu artık anlıyor."



