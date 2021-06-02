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    New York Times: Trump, göreve iade edilmeyi bekliyor

    ABD basını, son başkanlık seçimlerini kaybeden Donald Trump'ın beklentisini aktardı.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2021 - 16:19
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 16:44
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    New York Times: Trump, göreve iade edilmeyi bekliyor

    ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi Joe Biden karşısında kaybeden Cumhuriyetçi Donald Trump, başkanlığa ilişkin umudunu koruyor.

    Trump ve ekibi, sonuçların ardından seçim yolsuzluğu iddialarını sıklıkla dile getirmişti.

    TRUMP DESTEKÇİLERİ: SEÇİM ÇALINDI

    Donald Trump'ın başkanlığı döneminde bir dönem Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini yürüten Michael Flynn, "ABD'de Myanmar'da yaşanana benzer türden bir darbe yapılması gerektiğini" savunmuştu.

    Trump destekçileri, kendileriyle röportaj yapan CNN International'a yaptığı açıklamada, Flynn'ın sözlerini desteklediklerini, gerekçe olarak ise "seçimin çalınmasını" gösterdi.

    New York Times muhabiri Maggie Haberman, son yaşananların ardından Trump'ın çevresindeki diyaloğunu aktardı.

    New York Times: Trump, göreve iade edilmeyi bekliyor #1

    "AĞUSTOS AYINA KADAR GÖREVİNE İADE EDİLMESİNİ BEKLİYOR"

    Haberman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump, temas halinde olduğu birçok ağustos ayına kadar görevine iade edilmesini beklediğini söylüyor." ifadesini kullandı.

    Trump'ın, hileli olduğunu belirttiği sonuçların değişmesine dair beklenti içinde olduğu kaydedildi.

    New York Times: Trump, göreve iade edilmeyi bekliyor #2

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