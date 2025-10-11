New York yönetiminden sosyal medya şirketlerine dava

ABD'nin New York kenti yerel yönetimi tarafından Facebook, Instagram, TikTok ve YouTube'un aralarında bulunduğu büyük sosyal medya platformlarına açılan davada şirketlerin gençler arasındaki etkileşimi artırma çabalarının gençlerin ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı savunuldu.

New York yönetimi davalı olarak bu platformların bağlı olduğu şirketlerin gösterildiği dilekçede şirketleri platformlarını gençlere 'ciddi zarar verdiğini bilmelerine rağmen' bu şekilde tasarlayıp pazarladıkları gerekçesiyle ihmalkarlıkla suçladı.

"GENÇLER BAĞIMLI HALE GELMİŞ DURUMDA"

Mahkeme heyetine sunulan 327 sayfalık dava dilekçesinde, "Gençler bahsi geçen platformlara kitlesel şekilde bağımlı hale gelmiş durumda. Bu durum okulların işleyişini ciddi şekilde sekteye uğratmakta ve gençlere psikolojik destek sağlayan kent yönetimleri, okullar ve kamu hastaneleri üzerine büyük yük getirmektedir" ifadesi kullanıldı.

Dilekçede, "Platformlar aralarında New Yorklu gençlerin de bulunduğu binlerce çocukta depresyon, anksiyete, yeme bozuklukları, kendine zarar verme ve intihar eğilimlerini tetiklemiştir" denildi.