New York’da göçmen karşıtlığına dikkat çekmek için dükkanlar kapatıldı

AA

Donald Trump, 20 Ocak'ta ABD Başkanı olarak göreve geldi.

Trump, seçim sürecinde göçmen karşıtı politikalarını sıkça dile getirmişti.

Göreve başladıktan kısa süre sonra, ülke tarihinin en büyük sınır dışı etme operasyonunu başlatma niyetini açıkça belirtti.

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Bu politikalar, özellikle göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı New York gibi şehirlerde büyük tepki topladı.

New York'ta birçok işletme, Trump'ın göçmenlere yönelik sert politikalarını protesto etmek için "Göçmenler Olmadan Bir Gün" adlı bir etkinlik düzenlemeye başladı.

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İşletmeler, dükkanlarını kapatarak, göçmenlerin toplum içindeki önemli rollerini vurgulamayı ve onların yokluğunun yaratacağı olumsuz etkileri sergilemeyi amaçladı.

Restoranlar, kafeler ve marketler gibi işletmeler, göçmen emeğinin günlük hayatta ne kadar vazgeçilmez olduğunu göstermek istediklerini ifade etti.