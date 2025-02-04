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AA

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta göreve başlamasının ardından düzensiz göçmenlere karşı sert önlemler almaya başladı.

Bu politikalara Orta Amerika’dan destek gelirken, Trump yönetiminin bölgedeki önemli müttefiklerinden biri olarak görülen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD’nin sınır dışı ettiği tüm göçmenleri ülkesine kabul edeceğini duyurdu.

ABD DIŞİŞLERİ: ABD VATANDAŞLARI DA DAHİL TÜM SUÇLULARI KABUL EDECEKLER

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile başkent San Salvador'da görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, El Salvador'un "ABD vatandaşları da dahil olmak üzere tehlikeli Amerikalı suçluları hapishanelerinde barındırmayı teklif ettiği" belirtildi.

“EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ” BİR ANLAŞMA...

Görüşmede "yasa dışı göç dalgasının" ele alındığı belirtilen açıklamada, birçok anlaşma sağlandığı kaydedildi.

CNN'in haberine göre, görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Rubio, söz konusu durumu "eşi benzeri görülmemiş ve olağanüstü bir göç anlaşması" olarak tanımladı.

Söz konusu ziyarette, ayrıca iki ülke arasında sivil nükleer iş birliği mutabakat zaptı da imzalandı.

"DONALD TRUMP’A SEMPATİMİZİ GİZLEMİYORUZ"

Söz konusu duruma ilişkin Bukele, "Bu, tarihsel olarak daha önce benzeri görülmemiş, sadece Amerika Birleşik Devletleri ile El Salvador arasındaki ilişkilerde değil, sanırım tüm Latin Amerika için de çok daha büyük bir anlaşma. (Donald Trump) Sempatimizi gizlemiyoruz." ifadelerini kullandı.