New York’ta Henri Kasırgası alarmı: OHAL ilan edildi

ABD’nin doğu kıyılarına ilerleyen Henri Kasırgası nedeniyle New York’ta olağanüstü hal ilan edildi.

New York, Long Island ve New England’da etkili olması beklenen Henri Kasırgası için yetkililer acil durum uyarısında bulundu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Atlantik Okyanusu’nda oluşan Henri Kasırgası’nın şiddetinin Kategori 1’e yükseldiğini ve saatte 120 kilometre hızla ABD’nin doğu kıyılarına doğru ilerlediğini duyurdu.

NEW YORK'TA OHAL İLAN EDİLDİ

New York Valisi Andrew Cuomo yaptığı açıklamada, erken saatlerde New York’ta etkili olması beklenen Henri Kasırgası’nın karaya ulaşmasından önce OHAL ilan edildiğini belirterek, acil durumlara müdahale edilmesi için 500 Ulusal Muhafız görevlendirildiğini bildirdi.

Cuomo, New Yorkluların şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgarlar ve elektrik kesintilerine hazırlanması tavsiyesinde bulundu.