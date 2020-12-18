New York'ta kar yağışı sonrası şehir beyaza büründü

New York kentinde meydana gelen kar yağışıyla şehir beyaz örtüyle kaplandı.

ABD'nin New York kentinde de etkili olan kar fırtınası sonrası Central Park beyaza büründü.

Elektrik kesintilerine ve ulaşımda aksaklığa neden olan yılın ilk kar fırtınasıyla, New York'da kar kalınlığının 15-20 santimetreye ulaştığı belirtildi.

NEW YORKLULAR CENTRAL PARK'TA KARIN TADINI ÇIKARDI

Brooklyn bölgesinin Dumbo semtinde, Manhattan Köprüsü yakınında bulunan park halindeki araçlar, yağış sonrası kar altında kaldı.

Kar yağışını fırsat bilen her yaştan New Yorklu, Central Park'a gelerek karın tadını çıkardı.



