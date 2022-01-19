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    New York'ta patlama ve yangın: 1 ölü, 9 yaralı

    ABD'nin New York kentinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2022 - 06:23
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    New York'ta patlama ve yangın: 1 ölü, 9 yaralı

    ABD'de New York'a bağlı Bronx bölgesindeki bir apartman dairesinde patlama meydana geldi.

    Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken daire alevlere teslim oldu. New York İtfaiye Departmanından yapılan açıklamaya göre 77 yaşındaki bir kadın olayda hayatını kaybetti, 5'i polis memuru olmak üzere 9 kişi yaralandı.

    DOĞALGAZ KAÇAĞI ŞÜPHESİ

    Yaralılar hastaneye kaldırılırken, patlamanın ardından alev alev yanan dairede çökme meydana geldi. Yetkililer patlamanın doğalgaz kaçağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.

    New York ta patlama ve yangın: 1 ölü, 9 yaralı #1

    New York ta patlama ve yangın: 1 ölü, 9 yaralı #2


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