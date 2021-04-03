New York’ta protestoya katılan eylemcilerden biri yaralandı

New York’ta protestoya katılan eylemcilerden biri yaralandı

Bir bankanın duvarına tırmanan protestocu, meraklı bakışlar arasında yere düştü. Yaralanan protestocuya arkadaşları yardım ederken, o anlar kameraya yansıdı.

Dünyanın en kalabalık metropolitan alanlarından biri olan ABD’nin New York şehrinde kapitalizm karşıtı protestocular sokağa çıktı.

Toplanan grup ellerinde dövizlerle yürürken, bir yandan da sloganlar attı.

Bu sırada protestoculardan biri güzergah üzerindeki bir bankaya tırmanmak istedi.

ÇIKMASIYLA DÜŞMESİ BİR OLDU

Sırtında çantasıyla bankanın duvarına adeta ‘örümcek adam’ gibi tırmanan protestocu, çok geçmeden meraklı bakışlar arasında kendini yerde buldu.

Bu anlar kameraya yansırken, bacağından ve sırt bölgesinden hafif yaralandığı belirtilen protestocunun yardımına arkadaşları koştu.

New York’ta banka binasına tırmanan protestocu yere düştü İZLE