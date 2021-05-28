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    New York'ta yüzlerce Yahudi İsrail'i protesto etti

    ABD'nin New York kentinde Ortodoks Yahudileri Filistin'e destek olmak ve İsrail yönetiminin politikalarını protesto etti.
    • AA
    • 28.05.2021 - 02:56
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    New York'ta yüzlerce Yahudi İsrail'i protesto etti

    ABD’nin New York kentinde toplanan yüzlerce Ortodoks Yahudisi, İsrail’i protesto etti.

    “İSRAİL DEVLETİ YAHUDİLERİ TEMSİL ETMİYOR”

    Filistinlilere destek olmak isteyen Yahudiler ellerinde taşıdıkları "Siyonizm karşıtlığı Yahudi karşıtlığı değildir." yazılı dövizlerle Brooklyn Köprüsü'nde yürüyen göstericiler, "İsrail Devleti, Yahudileri temsil etmiyor." sloganları attı.

    “BİZİM TOPLUMUMUZ İSRAİL’E KARŞI”

    Ortodoks Yahudisi toplumu liderlerinden Haham Hershel Klar, dönemde İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerginliğini değerlendirerek "Tüm Yahudilerin İsrail devletini desteklediği düşünülüyor ama aslında durum bu değil. Bizim toplumumuz İsrail'e karşı ve savaşlarını kınıyor." ifadesini kullandı.

    New York ta yüzlerce Yahudi İsrail i protesto etti #1

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