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    Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum'dan bakanlarına 'tek eş' şartı

    Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, ikinci bir kadınla evlenmek isteyen bakanların görevinden ayrılması gerektiğini belirtti.
    • 14.05.2022 - 07:31
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    Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum'dan bakanlarına 'tek eş' şartı

    Batı Afrika ülkesi Nijer'in Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, 13 Mayıs'ta kutlanan Ulusal Kadınlar Günü dolasıyla Mahatma Gandhi Uluslararası Konferans Merkezinde kadınlarla bir araya geldi.

    "Kadınlar toplumu bilinçlendirmeli"

    AA'nın haberine göre; Bazoum, burada yaptığı konuşmada, Nijer nüfusunun giderek arttığına işaret ederek, kadınlardan, demografik geçiş konusunda toplumu bilinçlendirmelerini istedi.

    Nijer'in gelişmesinin önünde ciddi bir nüfus artış problemi olduğuna dikkati çeken Bazoum, bu konuda bölge ülkelerinden örnekler verdi.

    "Hızlı nüfus artışı, refahımızı tehdit ediyor"

    Bazoum, 1960'da Nijer'in 3,3 milyon, Benin'in 2,4 milyon ve Senegal'in 3,2 milyon nüfusa sahip olduğunu anımsatarak, bugün Senegal'in 16 milyon, Benin'in 12 milyon buna karşın Nijer'in ise 24 milyon nüfusa ulaştığını kaydetti.

    Nijer'de nüfus artış hızının yaklaşık yüzde 4 olduğunu belirten Bazoum, bu durumun ülke refahı, üretim ve gündelik yaşamın kalitesini tehdit ettiğini dile getirdi.

    Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum dan bakanlarına tek eş şartı #1

    "Bakanlarıma çok eşliliği yasakladım"

    Bazoum, nüfus artış hızının yanı sıra Afrika toplumlarında oldukça yaygın olan çok eşlilik konusunda da açıklamalarda bulundu.

    Kabineyi çok eşlilik konusunda uyardığını ifade eden Bazoum, "Bakanlara, 'benim hükümetimde yer aldığınız sürece size çok eşliliği yasaklıyorum' dedim. Elbette bir bakan ikinci bir kadınla evlenmek isteyebilir, buna karışamayız ancak o zaman hükümetten ayrılması gerekir." dedi.

    Bazoum'un bu ifadeleri salonda alkışlarla karşılandı.

    Çok eşliliğe, Nijer dahil birçok Afrika ülkesinde rastlanıyor. Sahra Altı Afrika nüfusunun yaklaşık yüzde 11'inin çok eşli olduğu biliniyor.

    Özellikle Batı Afrika'da yaygın olan çok eşlilik bölge ülkelerinin büyük bir kısmında ya yasal kabul ediliyor ya da örf ve adet hukuku kapsamında değerlendiriliyor.

    Başkent Niamey'de kadınların 13 Mayıs 1991'de siyasi hakları için sokağa çıkması sonrası her yıl 13 Mayıs Nijer Ulusal Kadınlar Günü olarak kutlanıyor.

    Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum dan bakanlarına tek eş şartı #2


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