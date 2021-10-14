Nijer Cumhuriyeti'nde teröristler cemaate saldırdı

Uzun süredir teröristlerce saldırı altında olan Nijer'de camide ibadet eden insanlar öldürüldü.

Afrika kıtasında buluna Nijer Cumhuriyeti'nde saldırılar devam ediyor.

Senenin ilk ayından temmuza kadar süregelen dönemde 9 terör saldırısı yapılmış ve 420 sivil hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletlerin verilerine göre ise son 3 senede 313 bin kişi ülke içerisinde mevki değiştirdi, 235 bin kişi farklı ülkelere taşınmak durumunda kaldı.

NAMAZ VAKTİ SALDIRDILAR

En son saldırı ise Nijer, Mali ve Burnika Faso sınırındaki Abankor köyünde gerçekleşti.



Namaz vaktinde cami içerisinde ibadetini gerçekleştirmekte olan kişilere motosikletle gelen teröristlerce ateş açıldı.

Saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken, bu sayının artması bekleniyor.

SÜREKLİ OLARAK SALDIRI ALTINDA

Mali'de etkinlik gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupları Burkina Faso ve Nijer'de de sürekli olarak saldırı düzenlemekte.