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    Nijer Cumhuriyeti'nde teröristler cemaate saldırdı

    Uzun süredir teröristlerce saldırı altında olan Nijer'de camide ibadet eden insanlar öldürüldü.
    • AA
    • 14.10.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 12:21
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    Nijer Cumhuriyeti'nde teröristler cemaate saldırdı

    Afrika kıtasında buluna Nijer Cumhuriyeti'nde saldırılar devam ediyor.

    Senenin ilk ayından temmuza kadar süregelen dönemde 9 terör saldırısı yapılmış ve 420 sivil hayatını kaybetmişti.

    Birleşmiş Milletlerin verilerine göre ise son 3 senede 313 bin kişi ülke içerisinde mevki değiştirdi, 235 bin kişi farklı ülkelere taşınmak durumunda kaldı.

    NAMAZ VAKTİ SALDIRDILAR

    En son saldırı ise Nijer, Mali ve Burnika Faso sınırındaki Abankor köyünde gerçekleşti.

    Namaz vaktinde cami içerisinde ibadetini gerçekleştirmekte olan kişilere motosikletle gelen teröristlerce ateş açıldı.

    Saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken, bu sayının artması bekleniyor.

    Nijer Cumhuriyeti nde teröristler cemaate saldırdı #1

    SÜREKLİ OLARAK SALDIRI ALTINDA

    Mali'de etkinlik gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupları Burkina Faso ve Nijer'de de sürekli olarak saldırı düzenlemekte.

    Nijer Cumhuriyeti nde teröristler cemaate saldırdı #2

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