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    Nijerya'da 23 milyondan fazla kişi işsiz

    Nijerya'da 23 milyondan fazla kişinin işsiz olduğu bildirildi.
    • AA
    • 17.03.2021 - 05:44
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 05:45
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    Nijerya'da 23 milyondan fazla kişi işsiz

    Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Nijerya İstatistik Ofisi (NBS) 2020 yılı verilerini açıkladı.

    NBS verilerine göre, yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip ülkede 23,2 milyon kişinin işi yok.

    KORONAVİRÜSÜN ETKİSİ BÜYÜK

    İşsizlik oranının geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 13,22 olarak tespit edildiği ülkede, bu oran yılın sonunda koronavirüs salgınının etkisiyle yüzde 20,6'ya çıktı.

    NBS verilerine göre, ülkede 46,49 milyon kişi düzenli bir işe sahipken, 30,57 milyon kişi tam zamanlı bir işte, 15,92 milyon kişi de yarı zamanlı olarak çalışıyor.

    Nijerya'da 2020 yılında koronavirüs tedbirleri ve polis şiddetine karşı düzenlenen protestolar nedeniyle milyonlarca kişi işsiz kaldı.

    Nijerya da 23 milyondan fazla kişi işsiz #1

    "BİRÇOK NİJERYALI AVRUPA'YA GÖÇ ETMEYE ÇALIŞIYOR"

    Ekonomik kriz, yolsuzluk ve güvenlik sorunu istihdamı olumsuz etkiliyor. Ülkedeki yaşam koşulları nedeniyle üniversite mezunları başta olmak üzere birçok Nijeryalı yasa dışı yollarla Avrupa'ya göç etmeye çalışıyor.

    Nijerya da 23 milyondan fazla kişi işsiz #2

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