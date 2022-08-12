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    Nijerya'da 29 Boko Haram üyesi öldürüldü

    Nijerya'da faaliyet gösteren Boko Haram örgütünde, 29 kişinin öldürüldüğü açıklandı.
    • 12.08.2022 - 02:26
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    Nijerya'da 29 Boko Haram üyesi öldürüldü

    Nijerya'da Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, yaptığı açıklamada, son iki haftada Borno eyaletine bağlı köylerde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

    29 üye öldürüldü

    Onyeuko, bu süre içinde 29 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü kaydederek, 52 teröristin de yakalandığını ifade etti.

    Operasyonlarda teröristlerin rehin aldığı 55 kişinin de kurtarıldığını bildiren Onyeuko, teröristlere ait 9 motosiklet, 12 silah, 5 telefon ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

    Nijerya da 29 Boko Haram üyesi öldürüldü #1

    1755 üye teslim oldu

    AA'nın haberine göre Onyeuko, ayrıca operasyon sırasında 1755 Boko Haram üyesinin aileleriyle orduya teslim olduğunu kaydetti.

    Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

    2 bin kişi yaşamını yitirdi

    Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

    Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi ülkeden göç etmek zorunda kaldı.

    Nijerya da 29 Boko Haram üyesi öldürüldü #2


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