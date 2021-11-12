Nijerya'da 4 bin 860 mahkum hapisten kaçtı

Nijerya'da 4 bin 860 mahkum hapisten kaçtı

İçişleri Bakanı Rauf Aregbesola, ülkenin farklı yerlerindeki hapishanelere gerçekleşen saldırılarda 4 bin 860 mahkumun firar ettiğini açıkladı.

Silahlı çetelerin yoğun olduğu Batı Afrika ülkesi Nijerya'da ilginç bir olay yaşandı.

İçişleri Bakanı Rauf Aregbesola, basına yaptığı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerindeki hapishanelere düzenlenen saldırılarda 4 bin 860 mahkumun firar ettiğini bildirdi.

3 BİN 876 MAHKUM FİRARDA

Aregbesola, hapishaneden kaçan mahkumlardan 984'ünün yakalandığını kaydederek 3 bin 876 mahkumun firarda olduğunu söyledi.

İNSANLARDAN, KAÇANLARA YARDIM ETMEMELERİ İSTEDİ

Nijerya hükümetinin, kaçan mahkumları bulmak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Aregbesola, vatandaşlara firari mahkumlara yardım etmemeleri çağrısında bulundu.

Aregbesola, hükümetin, firar olaylarını engellemek için hapishanelerde biyometrik sisteme geçeceğini ifade etti.