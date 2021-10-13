Nijerya'da 90 öğrenci ve öğretmen serbest bırakıldı

Geçtiğimiz aylarda Kebbi eyaletinde kaçırılan en az 90 öğrenci ve öğretmen serbest bırakıldı. Serbest kalan bu kişilerin, hükümet yetkililerine teslim edileceği açıklandı.

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde, en az 90 öğrenci ve öğretmen kaçırılan silahlı çete tarafından serbest bırakıldı.

Öğrencilerin nasıl bırakıldığına dair ayrıntı verilmezken, bu kişiler hükümet yetkililerine teslim edilecek.

BAZI EYALETLERDE EĞİTİME ARA VERİLMİŞTİ

Silahlı kişilerin 17 Haziran'da Kebbi eyaletine bağlı Birnin Yauri bölgesindeki Federal Kız Kolejine düzenlediği saldırıda 2 polis ve 4 öğretmen hayatını kaybetmiş, 90'dan fazla öğrenci ve öğretmen kaçırılmıştı.

Benue, Plateau, Katsina ve Zamfara gibi eyaletlerde ocaktan bu yana birçok kez okullardan öğrenciler kaçırılmıştı.

Ülkede, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara vermişti.