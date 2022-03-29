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    Nijerya'da 970 yolcu taşıyan trene bombalı saldırı düzenlendi

    Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin, yolcu taşıyan trene bombalı saldırı düzenlediği bildirildi.
    • AA
    • 29.03.2022 - 04:48
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    Nijerya'da 970 yolcu taşıyan trene bombalı saldırı düzenlendi

    Ulusal basındaki haberlerde, silahlı kişilerin Kaduna eyaletinin Igabi bölgesindeki Rigasa tren istasyonunda yolcu taşıyan trene bombalı saldırı düzenlediği belirtildi.

    TRENDE 970 YOLCU VAR

    Saldırıda hayatını kaybeden olup olmadığı bilinmezken, trende yaklaşık 970 yolcunun bulunduğu aktarıldı.

    Öte yandan Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, 26 Mart'ta eyalette silahlı kişilere karşı düzenlenen hava operasyonunda 12 kişinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

    Silahlı kişiler, 26 Mart'ta Kaduna eyaletindeki havalimanında saldırı girişiminde bulunmuştu.

    Nijerya da 970 yolcu taşıyan trene bombalı saldırı düzenlendi #1

    MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANMIŞTI

    Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

    Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

    Eyalette 20 Mart'tan bu yana devam eden şiddet olayları nedeniyle bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.


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