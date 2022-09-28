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    Nijerya'da, ele geçirilen yaklaşık 2 ton kokain yakıldı

    Lagos’ta geçen hafta ele geçirilen ve değeri yaklaşık 2 milyon ABD doları olduğu belirlenen 1.8 ton kokain, yakılarak imha edildi.
    • 28.09.2022 - 10:46
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 11:19
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    Nijerya'da, ele geçirilen yaklaşık 2 ton kokain yakıldı

    Nijerya’nın ticari şehri Lagos'un Ikorodu bölgesindeki bir depoya 19 Eylül'de gerçekleştirilen baskında ele geçirilen 1.8 ton kokain, yakılarak imha edildi.

    Federal Yüksek Mahkeme, kokainlerin kamuya açık alanda imha edilmesine karar vermesinin ardından Nijerya Uyuşturucuyla Mücadele Kurumu (NDLEA) ekipleri, 1.8 ton kokaini bir araziye getirip ateşe verdi.

    Değeri 278 milyon ABD dolarından fazla

    İHA’nın haberine göre; NDLEA Başkanı Mohamed Buba Marwa, kokainlerin piyasa değerinin 278 milyon ABD dolarından fazla olduğunu söyledi.

    2 bin 904 kişi hapse gönderildi

    Marwa, uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadeleye devam edileceğini belirterek Ocak 2021'den bu yana 2 bin 904 kişinin uyuşturucudan hapis cezalarına çarptırıldığını, bazı davaların ise devam ettiğini kaydetti.

    Öte yandan baskında 5 kişi de gözaltına alınmıştı.

    Nijerya'da, ele geçirilen yaklaşık 2 ton kokain yakıldı ViDEO

    Nijerya da, ele geçirilen yaklaşık 2 ton kokain yakıldı #1

    Nijerya da, ele geçirilen yaklaşık 2 ton kokain yakıldı #2

    Nijerya da, ele geçirilen yaklaşık 2 ton kokain yakıldı #3


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