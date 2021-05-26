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    Nijerya'da kolera salgınında 20 kişi hayatını kaybetti

    Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde görülen kolera salgını nedeniyle 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
    • AA
    • 26.05.2021 - 07:21
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    Nijerya'da kolera salgınında 20 kişi hayatını kaybetti

    Nijerya'nın Bauchi eyaletinin Sağlık Komiseri Dr. Aliyu Maigoro, yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde 322 kişiye kolera teşhisi konulduğunu belirtti.

    Hastalığa yakalananlardan 20 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Maigoro, çok sayıda kişinin de tedavi altına alındığını aktardı.

    ‘SALGINA KARŞI TEDBİRLİ OLUN’ UYARISI

    Maigoro, hastalığın görüldüğü bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının yapıldığını söyledi.

    Bölge sakinlerine salgına karşı tedbir almaları çağrısında bulunan Maigoro, herhangi bir şüpheli durumda yetkililere haber verilmesini istedi.

    Nijerya da kolera salgınında 20 kişi hayatını kaybetti #1

    TEMİZ SU İHTİYACI KARŞILANAMIYOR

    Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili biçimde yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

    Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo, maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

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