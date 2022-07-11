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- Nijerya'da silahlı saldırılarda 18 çiftçi hayatını kaybetti
Nijerya'da silahlı saldırılarda 18 çiftçi hayatını kaybetti
- 11.07.2022 - 16:54
- Güncelleme : 11.07.2022 - 16:54
Nijerya'nın Zamfara eyaletinin başkenti Gusau yakınlarındaki köylerde silahlı saldırılar düzenlendiği belirtildi.
Zamfara Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, yaptığı açıklamada, saldırılarda 18 çiftçinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade ederek, 14 kişinin de kaçırıldığını kaydetti.
Onlarca kişi evlerini terketti
Saldırılarda birçok evin yandığını belirten Shehu, onlarca kişinin korkudan evlerini terk ettiğini anlattı.
Shehu, saldırı bölgelerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturmalar başlatıldığını bildirdi.
Kabileler arası şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyalette madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.
Bireysel silahlanma çağrısı yapılmıştı
AA'nın haberine göre, Eyalet Valisi Bello Matawalle, 26 Haziran'da eyalet sakinlerinin silahlı çetelere karşı kendilerini savunmaları için bireysel silahlanma çağrısı yapmıştı. Nijerya ordusu ve polis, bu karara tepki göstermişti.