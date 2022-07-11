Nijerya'da silahlı saldırılarda 18 çiftçi hayatını kaybetti

Nijerya’da bir grup silahlı saldırganın çiftçilere saldırdığı; saldırıda 18 çiftçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinin başkenti Gusau yakınlarındaki köylerde silahlı saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Zamfara Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, yaptığı açıklamada, saldırılarda 18 çiftçinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade ederek, 14 kişinin de kaçırıldığını kaydetti.

Onlarca kişi evlerini terketti

Saldırılarda birçok evin yandığını belirten Shehu, onlarca kişinin korkudan evlerini terk ettiğini anlattı.

Shehu, saldırı bölgelerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturmalar başlatıldığını bildirdi.

Kabileler arası şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyalette madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

Bireysel silahlanma çağrısı yapılmıştı

AA'nın haberine göre, Eyalet Valisi Bello Matawalle, 26 Haziran'da eyalet sakinlerinin silahlı çetelere karşı kendilerini savunmaları için bireysel silahlanma çağrısı yapmıştı. Nijerya ordusu ve polis, bu karara tepki göstermişti.