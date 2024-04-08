Nijerya'da teşhis konulamayan hastalık: 3 çocuk öldü, 127 çocuk hastanede

AA & Ensonhaber
Afrika'da teşhis konulamayan hastalıklara bir yenisi daha eklendi.
Nijerya'da ortaya çıkan gizemli hastalık, çocukları etkiliyor.
3 çocuk hayatını kaybetti
Sokoto Vali Yardımcısı İdris Gobir, yaptığı açıklamada, eyalette "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle şimdiye kadar 3 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.
Gobir, hastalık nedeniyle 127 çocuğun da tedavi altına alındığını söyledi.
Hastalığın nedeninin araştırılması için uzman ekip gönderdiğini kaydeden Gobir, hastalığın yayılmasını önlemek için federal hükümetten yardım istedi.
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