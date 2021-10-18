Nijerya'da trafik kazası: 16 ölü, 11 yaralı

Kwara eyaletinde iki otobüs birbiriyle çarpıştı. Gerçekleşen kaza sonrasından 16 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı.

Silahlı çetelerin yoğun olduğu Nijerya'nın Kwara eyaletinde bu kez trafik kazası meydana geldi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, eyalete bağlı Moro bölgesinde Jebba-Bode Saadu kara yolunda iki otobüs çarpıştı.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi.

Yapılan incelemelerin ardıdan olayla ilgili de soruşturma açıldı.