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    Nijerya'da yetersiz beslenme nedeniyle 81 çocuk yaşamını yitirdi

    Nasarawa eyaletinde 81 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği, 2 bini aşkın çocuğun da hastanelerde tedavi altına alındığı açıklandı.
    • AA
    • 21.04.2021 - 07:18
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 07:50
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    Nijerya'da yetersiz beslenme nedeniyle 81 çocuk yaşamını yitirdi

    Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde 81 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

    Nasarawa Eyalet Beslenme Koordinatörü Hajiya Halima Yusuf, yaptığı açıklamada, son yıllarda özellikle çocuk beslenme ve emzirme alanlarında çabalarına rağmen, eyalette 5 bin çocuğun yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

    2 BİNDEN FAZLA ÇOCUK TEDAVİ ALTINDA

    Bölgenin farklı hastanelerinde 2 binden fazla çocuğun tedavi altına alındığını kaydeden Yusuf, 81 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

    Nijerya da yetersiz beslenme nedeniyle 81 çocuk yaşamını yitirdi #1

    Yusuf, ülkede yetersiz beslenmeyle mücadele kapsamında hükümet ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) iş birliğiyle başlattığı kampanyanın devam ettiğini ifade etti.

    SALDIRILARDAN EN ÇOK ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR

    Nijerya'da Boko Haram saldırıları nedeniyle yaklaşık 35 milyon çocuk yetersiz beslenmeye maruz kalıyor.

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